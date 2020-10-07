Ситуация в Кыргызстане. У здания «Форума» собираются сторонники Атамбаева

В Бишкеке у здания «Форума» собираются сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
«В первую очередь мы сюда приехали, чтобы встретиться с освобожденными политзаключенными Сапаром Исаковым и Канатом Сагымбаевым», — сказал журналистам Кадырбек Атамбаев.
На вопрос, намерены ли социал-демократы пойти на площадь Ала-Тоо для участия в митинге, Темирлан Султанбеков ответил, что пока неизвестно.
Отметим, что у здания собралось около 150 человек, люди продолжают прибывать. Также на территорию «Форума» прибыло около 20 пустых микроавтобусов.