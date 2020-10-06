Адахан Мадумаров: Все кадровые назначения должны быть в правовом поле

«Не имеет значения, большие или маленькие назначения, мы должны все делать в правовом поле», — заявил глава Координационного совета Адахан Мадумаров, отвечая на вопрос о людях, которые самовольно занимают должности.

«Мы не должны идти таким путем. Перед мировым сообществом мы должны показать себя цивилизованным государством», — сказал он.

По его словам, все должно быть в правовом поле. «Неважно, кто станет премьером, министрами, сегодня народ должен безопасно выходить на улицы и продолжать жить. Я с полной ответственностью заявляю, что никто из нас не рвется во власть», — заключил Адахан Мадумаров.