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Общество

Приложение «Услуги ГРС» запустили на операционной системе iOS

Мобильное приложение «Услуги ГРС» запущено и для пользователей мобильных устройств с операционной системой iOS. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

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По ее данным, пользователи приложения могут проверить статус действительности паспорта, просматривать подлинность аттестата об образовании, уточнять номер и адрес избирательного участка, сверить, имеются ли штрафы и нарушения ПДД, узнать готовность паспорта и водительских прав и многое другое.

Для того чтобы получить нужную информацию, следует ввести данные запрашиваемого документа. Результаты предоставляются мгновенно, пользователи могут добавлять важные данные в избранное.
Мобильная версия портала услуг ГРС стала доступна гражданам с 14 августа, около 20 тысяч пользователей уже загрузили ее на смартфоны с операционной системой Android.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167108/
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