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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Конца пандемии COVID-19 пока не видно. Генсек ООН выступил с заявлением

«Конца пандемии пока не видно, о возвращении к нормальной жизни говорить рано», — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в специальном обращении.

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По его словам, 1 миллион смертей от коронавируса — ошеломляющая цифра.

Глава ООН призвал помнить, что это не просто цифра — за ней стоят жизни конкретных людей: чьих-то отцов и матерей, жен и мужей, братьев и сестер, друзей и коллег.

Антониу Гутерриш убежден, что мир сможет справиться с вирусом — если извлечет уроки из прежних ошибок. Он призвал и правительства и простых людей взять на себя ответственность за спасение жизней: сотрудничать, слушать ученых, не распространять дезинформацию, соблюдать физическую дистанцию, носить маски и мыть руки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166894/
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