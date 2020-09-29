В селе Чек-Абад построят молодежный центр для спортсменов

Ремонт в молодежном центра села Нариман Ошской области полностью завершили, ожидается материально-техническое оснащение объекта. Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства физкультуры и спорта.

Помимо этого, для строительства молодежного центра в селе Чек-Абад выделили земельный участок, подготовили план и проект, провели тендер. Сейчас готовятся к строительству объекта.

Отметим, что строительство и ремонт молодежных центров в регионах ведутся в рамках проекта «Укрепление устойчивости местных сообществ в целях предотвращения насильственного экстремизма в Центральной Азии» Программы развития ООН.

Всего планируют открыть 10 спортивных молодежных центров по всей республике.