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Общество

В селе Чек-Абад построят молодежный центр для спортсменов

Ремонт в молодежном центра села Нариман Ошской области полностью завершили, ожидается материально-техническое оснащение объекта. Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства физкультуры и спорта.

Помимо этого, для строительства молодежного центра в селе Чек-Абад выделили земельный участок, подготовили план и проект, провели тендер. Сейчас готовятся к строительству объекта.

Отметим, что строительство и ремонт молодежных центров в регионах ведутся в рамках проекта «Укрепление устойчивости местных сообществ в целях предотвращения насильственного экстремизма в Центральной Азии» Программы развития ООН.

Всего планируют открыть 10 спортивных молодежных центров по всей республике.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166731/
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