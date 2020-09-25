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Общество

Более 2 тысяч уязвимых пожилых людей получают помощь от Швейцарии

Более 2 тысяч уязвимых пожилых людей получают помощь от Швейцарии. Об этом сообщили в «ХелпЭйдж Интернешнл» в Кыргызстане.

По данным организации, продукты питания и санитарно-гигиенические средства раздаются партнерами-исполнителями: филиалом «ХелпЭйдж Интернешнл» в КР, ОО «Ресурсный центр для пожилых», «АDRA-Кыргызстан», ОФ «Бабушка Эдопшн». Сегодня в раздаче продуктов питания и санитарно-гигиенических средств для пожилых людей в Канте приняла участие посол Швейцарии в КР Вероник Ульманн.

«Правительство Швейцарии выделило 50 тысяч швейцарских франков на защиту прав и благополучия пожилых людей. Эта поддержка включает в себя меры по профилактике COVID-19, предотвращению насилия в отношении пожилых и улучшению доступа к медицинским услугам и социальной защите. Работа проводится в сотрудничестве с министерствами здравоохранения и соцзащиты», — отметили в организации.

Пожилые люди, которым необходима гуманитарная помощь, были определены при поддержке местных органов власти и групп самопомощи. Отбор проводился на основании материального положения и состояния здоровья.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166465/
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