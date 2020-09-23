Рекомендации на случай второй волны COVID-19 в Кыргызстане передали Минздраву

Волонтеры и общественные организации подготовили и передали Министерству здравоохранения свои рекомендации на случай второй волны COVID-19 в Кыргызстане. Об этом сообщила в Facebook глава движения «Поколение best» Нуриля Чолпонбаева.

В частности, волонтеры отмечают необходимость обучения специалистов первичного звена (ЦСМ, ФАП) лечению COVID-19 по всей республике, а не только в Бишкеке. Они также подчеркнули, что следует создать комиссию и проверить готовность организаций здравоохранения к приему пациентов, в том числе определить учреждения, которые будут принимать граждан с другими заболеваниями. При этом открыть отдельно стационар для врачей, зараженных COVID-19.

Выплатить все обещанные надбавки медикам для обеспечения бесперебойной работы в период второй волны.

Еще одна рекомендация — провести акт сверки оборудования и медпринадлежностей, переданных активистами, волонтерами стационарам в июле — сентябре. Минздрав должен открыть данные по оснащению каждой больницы и стационара необходимым оборудованием и расходными материалами, укомплектации медкадрами. Ежедневно информировать кыргызстанцев о наличии свободных коек в больницах страны по всем возможным каналам связи — также среди советов ведомству.

Обозначили вопрос и статуса волонтера. Уже сейчас предлагают МЗ КР задуматься над составлением списка всех добровольцев, чтобы в случае обострения ситуации они могли плодотворно помогать, а не решать вопросы о получении пропусков на передвижение, оплате штрафов «Безопасного города» и другие.

Активисты рекомендуют выработать четкий алгоритм действий заболевшего и его распространение по всем каналам, в каждом районе открыть пункты быстрой диагностики с рентген-оборудованием и бесплатной консультацией терапевта или пульмонолога, рассмотреть вопрос создания социальных аптек, оснастить машины скорой помощи кислородом.