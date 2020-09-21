132 миллиона сомов задолжали бишкекчане за холодную воду

Бишкекчане задолжали за холодную воду 132 миллиона сомов. Об этом на плановом совещании в мэрии отметил начальник ПЭУ «Бишкекводоканал» Мурадил Сейдалиев.

По его словам, во время карантина в Бишкеке потребление воды увеличилось, но финансовые показатели ухудшились.

«В начале пандемии сказали, что за коммунальные услуги можно не платить. Это обошлось дорого управлению», — сказал он.

Мэр Азиз Суракматов отметил, что предприятие должно усилить работу по сокращению дебиторской задолженности.

«Буквально 7-8 месяцев назад мы смогли закрыть долг в 100 миллионов сомов. За последние 4-5 месяцев показатели ухудшились. Тарифы вам повысили. Почему такая задолженность? Если в течение месяца ситуацию не выпрямите, мы отправим туда аудит», — пригрозил мэр.