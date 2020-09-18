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Общество

Мэрия Бишкека призывает горожан избегать массовых субботников в День чистоты

Мэрия Бишкека призвала горожан и активистов избегать проведения массовых субботников во Всемирный день чистоты. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, бишкекчане всегда принимают участие в мероприятиях по очистке города в День чистоты.

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«Вместе со столичной мэрией, общественными объединениями бишкекчане выходят на масштабные субботники, приводят в порядок столицу. Но в этом году пандемия внесла свои коррективы, эпидемиологическая ситуация в столице остается напряженной. В связи с этим убедительно просим горожан, активистов не собираться на массовых субботниках», — отметили в муниципалитете.

В мэрии предложили горожанам, активистам выйти во двор своего дома, офиса и привести в порядок прилегающую территорию, убрать мусор, но при этом не рисковать здоровьем.

Заявки на вывоз собранного мусора в МП «Тазалык» можно оставить по номерам:

Первомайский район — 0706190886;

Свердловский район — 0707337374;

Октябрьский район — 0507171777;

Ленинский район — 0707250056.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165602/
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