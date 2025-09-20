Минприроды приглашает регионы КР к участию в конкурсе «Самый чистый город»

В честь Национального дня чистоты Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики объявило конкурс в регионах страны «Самый чистый город» и «Самый чистый айылный аймак».

Его цель — стимулировать органы местного самоуправления и развивать эффективную инфраструктуру по обращению с отходами.

Победителей конкурса наградят ценными призами, среди которых — автотранспорт для вывоза мусора и мусоросортировочная линия.

Минприроды призывает жителей объединяться и активно участвовать, чтобы именно их регион стал лидером.

Критерии конкурсного отбора на официальном сайте МПРЭТН КР.