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Общество

Netflix купил фильм звезды Голливуда Холли Берри с участием Валентины Шевченко

Фото Instagram Валентины Шевченко. С Холли Берри

Netflix купил права на показ художественного фильма звезды Голливуда Холли Берри «В синяках» с участием чемпионки UFC из Кыргызстана Валентины Шевченко. Об этом сообщил портал MMA Fighting.

По его данным, стриминговый сервис предложил за картину около $20 миллионов. Это случилось после международного кинофестиваля в Торонто, где состоялась премьера ленты.

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Обладательница «Оскара» Холли Берри стала режиссером спортивной драмы, также она играет роль бойца смешанных единоборств. В центре сюжета ленты опозоренная женщина-боец MMA Джеки Справедливость, которая потерпела неудачу на ринге — единственном месте, где была хороша. Когда в ее жизни вновь появляется когда-то брошенный ею шестилетний сын, у героини появляется желание стать достойной матерью. Для этого ей придется победить собственных демонов, а заодно сразиться с одной из самых беспощадных молодых звезд боев без правил.

Роль ее главной соперницы в фильме играет Валентина Шевченко.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165061/
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