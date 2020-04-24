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Общество

Хэлли Берри рассказала о сломанных костях во время съемок с Валентиной Шевченко

Голливудская актриса Хэлли Берри рассказала, как получила травмы на съемках фильма Bruised («В синяках») с участием чемпионки UFC из Кыргызстана Валентины Шевченко. Об этом сообщает Washington Post.

«Она должна была нанести мне несколько ударов в полную силу, я их приняла, но они действительно сломали мне кости», — сказала 53-летняя актриса ведущему Tonight Show Джимми Фэллону.

Как отмечает издание, Хэлли Берри похвалила Валентину Шевченко, чемпионку UFC в полулегком весе среди женщин, которая сыграла роль в картине.

«Она просто зверь, но я не смогла бы найти лучшего учителя, лучшего партнера по съемкам и боевого партнера. Она внесла столько реальности. Иногда мне казалось, что я действительно дерусь. Рефери в фильме является настоящим судьей в жизни, и пару раз он сказал: «Мне казалось, что я смотрю настоящий бой». Валентина привнесла столько силы и аутентичности в бойцовские сцены», — подчеркнула голливудская актриса.

Хэлли Берри является режиссером спортивной драмы, также она играет роль бойца смешанных единоборств. Роль ее главной соперницы в фильме играет Валентина Шевченко.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151035/
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