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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В городе Ош закрыли два компьютерных клуба за нарушение санитарных норм

В Оше закрыли два компьютерных клуба за нарушение санитарных норм. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

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По ее данным, десяти субъектам предпринимательства вынесли предупреждения.

«В МТУ «Сулайман-Тоо» провели рейд и разъяснительные беседы с владельцами и работниками коммерческих объектов, в том числе точек торговли и услуг, стоматологических кабинетов, объектов общественного питания, филиалов банков и учреждений сотовой связи, полиграфических центров», — проинформировали в муниципалитете.

По улице Ленина выявили два компьютерных клуба, которые работали с нарушениями норм, — у одного из них отсутствует соответствующий патент на работу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164905/
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