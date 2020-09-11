Дело Алмазбека Атамбаева. Канат Сагымбаев просит бойцов «Альфы» сказать правду

Экс-сотрудник Девятой службы ГКНБ Канат Сагымбаев написал два письма. В одном из них он жалуется на судью Первомайского районного суда Бишкека Марата Сыдыкова, председательствующего на процессе по делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года. Его обращения выложила на своей странице Facebook бывший официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева.

Канат Сагымбаев отмечает, что на процессе, когда допрашивали бойцов спецподразделения «Альфа», он пытался задать вопросы, но судья не дал ему этой возможности, нарушив тем самым его права. «Мои вопросы касались исключительно фактов. Я знаю хорошо изнутри эту кухню именно по подготовке и проведению спецопераций. Естественно, могу и нарушения определить, и недочеты. Но суд не позволил мне задать вопрос свидетелю, хотя, как обвиняемый, я должен это делать», — сказал Канат Сагымбаев.

В другом письме Канат Сагымбаев обращается к бойцам «Альфы» с просьбой рассказать правду. Подсудимый отметил, что вины сотрудников спецподразделения нет. Они выполняли приказ и отвечать за незаконные действия должны те, кто этот приказ отдавал.

Напомним, что по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Фигурантами по делу проходят депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, члены партии СДПК, экс-парламентарий Равшан Джеенбеков, а также бывший президент Алмазбек Атамбаев.