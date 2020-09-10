В Москве завершилось заседание Совета министров иностранных дел стран ШОС

Министры иностранных дел стран ШОС на встрече в Москве обсудили такие направления сотрудничества в рамках организации, как борьба с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, трансграничной организованной преступностью, киберпреступностью, которые «требуют дополнительных шагов, объединения усилий, передает ТАСС.
На саммите ШОС в 2019 году в Бишкеке президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил идею создания евразийского финансового консультативного механизма в целях более эффективного использования экономического потенциала организации. По его словам, такой инструмент позволил бы создать предпосылки для решения назревших вопросов общей повестки дня в сфере экономики.
Заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества пройдет в ноябре в онлайн-режиме.