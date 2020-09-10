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Общество

В Москве завершилось заседание Совета министров иностранных дел стран ШОС

Министры иностранных дел стран ШОС на встрече в Москве обсудили такие направления сотрудничества в рамках организации, как борьба с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, трансграничной организованной преступностью, киберпреступностью, которые «требуют дополнительных шагов, объединения усилий, передает ТАСС.

Одним из приоритетов также было обозначено увеличение доли расчетов в национальных валютах между странами объединения. «Это давнее решение, уже принятое Советом глав государств ШОС, и работа в этом направлении ведется соответствующими министерствами, прежде всего по линии министерств финансов, торговли», — сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
 

На саммите ШОС в 2019 году в Бишкеке президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил идею создания евразийского финансового консультативного механизма в целях более эффективного использования экономического потенциала организации. По его словам, такой инструмент позволил бы создать предпосылки для решения назревших вопросов общей повестки дня в сфере экономики.

Заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества пройдет в ноябре в онлайн-режиме.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164779/
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