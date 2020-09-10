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Общество

Загрязнение воздуха стало причиной каждой восьмой смерти в Европе

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Загрязнение воздуха и периоды экстремальной жары являются причиной примерно 13 процентов всех смертей в Европе. К такому выводу пришло Европейское агентство по окружающей среде (EEA), пишет издание «Популярная механика».

В общей сложности 630 тысяч смертей в 27 странах Европейского Союза и Великобритании связаны с факторами окружающей среды в 2012 году.

«Эти случаи смерти были предотвратимы и сейчас они могут быть значительно сокращены благодаря усилиям по улучшению качества окружающей среды», — говорится в докладе.

Загрязнение воздуха является одним из самых больших рисков для здоровья, способствуя более чем 400 тысячам преждевременных смертей каждый год.

Длительное воздействие загрязняющих веществ может вызвать диабет, заболевания легких и рак, а некоторые исследования свидетельствуют, что загрязнение воздуха может быть связано с более высоким уровнем смертности среди пациентов с COVID-19.

Уровень загрязнения воздуха в Европе резко упал на фоне пандемии и карантинных мер. Однако эксперты полагают, что это временно. Большинство стран ЕС, как ожидается, не достигнут своих целей по сокращению выбросов загрязняющих веществ в воздух в следующем десятилетии.

EEA заявило, что пандемия коронавируса стала лакмусовой бумажкой, показав тесную связь между окружающей средой и здоровьем человека.

«COVID-19 стал еще одним тревожным звонком, заставившим нас остро осознать взаимосвязь между нашими экосистемами и нашим здоровьем», — говорится в заявлении главы здравоохранения ЕС Стеллы Кириакидес.

В докладе приведены некоторые меры, которые могли бы помочь ЕС снизить уровень смертности от загрязнения воздуха и воды.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164684/
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