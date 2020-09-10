Число зараженных коронавирусом в мире превысило 27,7 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 195 тысяч 583. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 27 миллионов 766 тысяч 325 человек. Больше всего зараженных в США (6 миллионов 359 тысяч 720), Индии (4 миллиона 370 тысяч 128), Бразилии (4 миллиона 197 тысяч 889), России (1 миллион 37 тысяч 526), Перу (696 тысяч 190), Колумбии (686 тысяч 851), Мексике (647 тысяч 321), Южной Африке (642 тысячи 431) и Испании (543 тысячи 379).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 18,7 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 166 тысяч 365 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 902 тысяч 468. За последние сутки показатель вырос на 4 тысячи 854 человека. В том числе в США скончались 190 тысяч 815 человек, Бразилии — 128 тысяч 539, Индии — 73 тысячи 890, Мексике — 69 тысяч 49 и Великобритании — 41 тысяча 683.

В Кыргызстане зарегистрировали 44 тысячи 684 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 106 тысяч 584, Узбекистане — 44 тысячи 930, Таджикистане — 8 тысяч 899.