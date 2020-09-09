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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Учительнице, в доме которой обучались дети, предоставят ноутбук

В Министерстве образования и науки Кыргызстана прокомментировали фотографию, на которой ученики обучались дома у учителя.

Как отметили в пресс-службе ведомства, снимок сделала учительница начальных классов школы имени Мусы Кадыра в селе Паскы-Арык Баткенского района, расположенной в приграничной зоне в 50 километрах от районного центра.

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В ведомстве объяснили, что во время дистанционного обучения у учеников и родителей появился ряд вопросов и они попросили учителя о помощи. «Поэтому 2 сентября учитель пригласила школьников к себе домой, чтобы на практике продемонстрировать, как работает обратная связь. Во время урока учитель рассаживала школьников с учетом социальной дистанции и объясняла каждому ношение маски. Урок длился 15 минут, после все занятия проходят дистанционно», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что высоко оценивают стремление учителя обучать детей, ее любовь к профессии, усилия по разъяснению действия обратной связи, проявленный энтузиазм учеников и учителя. Педагогу объяснили, что в данных условиях во время пандемии для всех учителей действуют одинаковые условия, для удобства организации обратной связи спонсоры предоставят ей ноутбук.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164509/
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