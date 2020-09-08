Рекомендации переболевшим COVID-19 по реабилитации и контакты специалистов

Министерство здравоохранения утвердило программу реабилитации переболевших COVID-19 «Пять шагов». Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, программа разработана группой специалистов в области реабилитации под руководством главного внештатного пульмонолога Минздрава профессора Талантбека Сооронбаева при поддержке ведущих специалистов в области реабилитации из Университетов Лестера, Плимута (Великобритания) и Цюриха (Швейцария).

Программа реабилитации ориентирована на использование в домашних условиях для больных, перенесших COVID-19.

Кроме того, переболевшие COVID-19 могут бесплатно проконсультироваться у подготовленных специалистов и инструкторов по реабилитации (понедельник — пятница с 9.00 до 18.00).