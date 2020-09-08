В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 198 человек

В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 198 человек. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, в Бишкеке выздоровели 84 человека, в Оше — 4 , Чуйской области — 12, Ошской — 11, Иссык-Кульской — 11, Джалал-Абадской — 33, Баткенской — 33, Таласской — 3, Нарынской — 7.

Всего за весь период зарегистрировали 40 тысяч 158 выздоровевших.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.