Число зараженных коронавирусом в мире превысило 27,1 миллиона человек

За последние двое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 494 тысячи 363. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 27 миллионов 103 тысячи 845 человек. Больше всего зараженных в США (6 миллионов 276 тысяч 365), Индии (4 миллиона 204 тысячи 613), Бразилии (4 миллиона 137 тысяч 521), России (1 миллион 22 тысячи 228), Перу (683 тысячи 702), Колумбии (666 тысяч 521), Южной Африке (638 тысяч 517), Мексике (634 тысячи 23) и Испании (498 тысяч 989).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 18,1 миллиона человек. За двое суток показатель вырос на 420 тысяч 44 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 883 тысяч 339. За последние двое суток показатель вырос на 8 тысяч 970 человек. В том числе в США скончались 188 тысяч 941 человек, Бразилии — 126 тысяч 650, Индии — 71 тысяча 642, Мексике — 67 тысяч 558 и Великобритании — 41 тысяча 640.

В Кыргызстане зарегистрировали 44 тысячи 458 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 106 тысяч 361, Узбекистане — 43 тысячи 587, Таджикистане — 8 тысяч 792.