В жилмассиве «Арча-Бешик» построят водопровод за 2,3 миллиона сомов

В жилмассиве «Арча-Бешик» началось строительство водопровода за 2,3 миллиона сомов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Уточняется, что сеть протяженностью 510 метров охватит жилые дома около 250 жителей.

Отмечается, что водопровод строится на улице Эр-Тайлак от Чортекова до Арча-Бешик. «Работы ведутся под личным контролем вице-мэра по вопросам градостроительства и архитектуры Уланбека Азыгалиева. По результатам конкурса общественно-государственное управление капитального строительства (ОГУКС) столичного муниципалитета определило подрядчика — стройкомпанию «Гигаком», — подчеркивают в мэрии.

Стоимость строительных работ по договору составила 2 миллиона 305 тысяч 377 сомов.

Работы планируется завершить до конца октября 2020 года.