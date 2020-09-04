ГНС просит партии и агитаторов своевременно уплачивать налоги и страховые взносы

Налоговая служба призывает партии и участников предвыборной агитации своевременно уплачивать налоги и страховые взносы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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По ее данным, во время выборов политические партии нанимают агитаторов и ряд других специалистов, привлекают компании или фирмы, а также используют СМИ для изготовления, распространения и размещения агитационных материалов.

«Поэтому всем без исключения политическим партиям, участвующим в выборах в парламент, нужно оформить трудовые отношения с физическими лицами, привлеченными на период предвыборной кампании для уплаты подоходного налога и социальных отчислений с зарплаты. Это агитаторы, специалисты и сотрудники избирательных штабов», — проинформировали в ведомстве.

Компании и фирмы, оказывающие партиям услуги в период агитации, также должны своевременно уплачивать необходимые налоговые сборы.

ГНС напоминает, что все политпартии, компании и другие организации и физические лица, участвующие в предвыборной кампании, будут тщательно проверяться налоговыми органами на предмет соблюдения налогового законодательства.