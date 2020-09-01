Для строительства канализационно-насосной станции мэрия Бишкека выкупит участок

Для строительства канализационно-насосной станции в жилмассиве «Ала-Тоо» мэрия Бишкека выкупит участок. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, общественно-государственное управление капитального строительства столичной мэрии совместно с жителями жилмассива «Ала-Тоо» и городскими службами проводит работу по изысканию земельного участка под проектирование и строительство канализационно-насосной станции (КНС) в районе.

В результате неоднократных комиссионных выездов установлено, что свободного муниципального участка для строительства КНС нет.

Предложено рассмотреть использование частного земельного участка площадью 495 квадратных метров.

«С согласия жителей проведен конкурс на приобретение услуг независимого эксперта, который должен определить рыночную стоимость земельного участка. Он готовит заключение. В случае согласия жителей муниципалитет начнет работу по получению технических условий, одним из ключевых будет считаться заключение Госсанэпидемнадзора», — отметили в мэрии.