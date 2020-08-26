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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. В Бишкеке ситуация остается напряженной

В Бишкеке сохраняется напряженная ситуация в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сегодня на брифинге сообщил замглавы Минздрава Нурболот Усенбаев.

По его словам, горожане не должны терять бдительности и призвал их по-прежнему соблюдать меры предосторожности, санитарно-гигиенические правила, социальную дистанцию и носить маски.

Ранее на брифинге сообщалось, что за последние сутки в Кыргызстане выявили 113 новых случаев заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией. В Бишкеке умер один человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163340/
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