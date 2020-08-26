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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 23,8 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 313 тысяч 474. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 23 миллиона 889 тысяч 150 человек. Больше всего зараженных в США (5 миллионов 777 тысяч 710), Бразилии (3 миллиона 669 тысяч 995), Индии (3 миллиона 224 тысячи 547), России (963 тысячи 655), Южной Африке (613 тысяч 17), Перу (600 тысяч 438), Мексике (568 тысяч 621), Колумбии (562 тысячи 113) и Испании (412 тысяч 553).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 15,5 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 309 тысяч 641 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 819 тысяч 414. За последние двое суток показатель вырос на 7 тысяч 540 человек. В том числе в США скончались 178 тысяч 486 человек, Бразилии — 116 тысяч 580, Мексике — 61 тысяча 450, Индии — 59 тысяч 357 и Великобритании — 41 тысяча 535.

В Кыргызстане зарегистрировали 43 тысячи 358 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 105 тысяч 75, Узбекистане — 39 тысяч 641, Таджикистане — 8 тысяч 379.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163335/
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