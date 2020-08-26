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Общество

Госэкотехинспекция выявила в Бишкеке дома, построенные с нарушениями

Госэкотехинспекция выявила в Бишкеке дома, построенные с нарушениями. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там подчеркнули, что по закону строительство не может осуществляться без градостроительной, архитектурной документации. Ряд нарушений выявлен при строительстве жилых домов на улице Самойленко, 4, 3б. Имеется решение суда о сносе.

Также должен быть снесен многоэтажный дом в микрорайоне «Джал-15» на улице Ахунбаева (ОсОО «Ак-Шагыл»). У ОсОО «Кант Сервис Плюс» отсутствует полный пакет документов на девятиэтажную застройку жилого квартала. Предприятие оштрафовано на 23 тысячи сомов.

В ГИЭТБ добавили, что объекты отключены от инженерных сетей, а в компетентные государственные органы направлены обращения с просьбой приостановить лицензии подрядным организациям.

В ведомстве напомнили, что для уточнения законности строительства перед приобретением недвижимого имущества в Бишкеке граждане могут обратиться в межрегиональное управление Госэкотехинспекции по городу Бишкеку по адресу: улица Суюмбаева, 16а.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163309/
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