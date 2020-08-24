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Общество

Трехлетний Бекжан Байышов, которому собирали деньги на операцию, скончался

Трехлетний Бекжан Байышов, которому требовалась операция по удалению злокачественной опухоли, скончался. Об этом сообщается на странице «Живи Бекжан» в социальной сети Instagram.

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Известно, что ребенок умер 23 августа. Сборы на операцию малыша прекращены. Всю оставшуюся сумму передадут другим нуждающимся.

Напомним, трехлетний Бекжан Байышов боролся со злокачественной опухолью с августа 2019 года. Он не получил в должной мере очередную химиотерапию, поскольку онкологическое отделение закрылось на карантин, время было упущено.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163171/
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