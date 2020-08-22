Суд отказал вдове Азимжана Аскарова в правопреемственности по иску к кабмину

Бишкекский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу по иску Азимжана Аскарова к правительству. Об этом указывается на сайте правозащитной организации «Бир дуйно Кыргызстан».

Читайте по теме Когда тело Азимжана Аскарова передадут для похорон в Узбекистане. Ответ МИД В суде представители Аскарова просили признать правопреемником по административному иску его вдову Хадичу Аскарову. Суд не удовлетворил ходатайство, мотивируя это тем, что спор не носит имущественного характера. Кроме того, судебная коллегия отказала одному из адвокатов Аскарова представлять его интересы во время процесса.

Ранее Комитет ООН по правам человека установил, что к правозащитнику Аскарову Азимжану были применены пытки, жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение. Комитет обязал государство-участник принять необходимые меры по немедленному освобождению Азимжана Аскарова, аннулированию судимости, включая полное возмещение ущерба. Правозащитник подал иск в суд, где просил указать о мерах, принятых по решению Комитета.

В июне Административный суд прекратил производство по иску Азимжана Аскарова, обосновав его тем, что спор по данному делу не вытекает из административно-правовых (публично-правовых) отношений между правительством и истцом.