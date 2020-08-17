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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

За нарушение санитарных норм в Бишкеке оштрафовали точки общепита и супермаркет

На выходных в Бишкеке за несоблюдение санитарных правил оштрафовали несколько точек общепита и супермаркет. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

Уточняется, что оштрафованы администрации ресторанов «Кайнар», «Палацио», «Сары Озон» и кафе «Абстракт», а также супермаркет «Народный» на перекрестке Киевской и Турусбекова, точки фаст-фуда «Даамдуу».

Общая сумма штрафов — 46 тысяч сомов.

Всего на выходных проверили около 90 хозяйствующих субъектов, составили 12 протоколов по статье 293 Кодекса о нарушениях.

С момента введения карантинного режима, инспекторы составили 339 протоколов на общую сумму 1 миллион 477 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162721/
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