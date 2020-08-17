Цифра дня. Более 4 тысяч кыргызстанцев получили помощь от башкирских врачей

Через руки башкирских медиков прошли более 4 тысяч кыргызстанцев. Об этом на своей странице в Facebook написал замминистра здравоохранения Башкортостана Евгений Кустов, подводя итоги командировки десанта российских врачей в Кыргызстан.

«Три недели вместе с военными врачами Минобороны России, московскими специалистами из Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора под руководством замдиректора Натальи Пшеничной помогали местным коллегам побороть непростую ситуацию с коронавирусом», — отметил он.

Он отметил, что российские врачи работали в красных зонах, разделившись на группы и перемещаясь по самым тяжелым участкам. «Если в какой-то больнице была необходимость, работали неделю и больше. Если видели, что врачей достаточно и все пациенты осмотрены, то по решению администрации и Минздрава КР выдвигались в другой стационар. Количество инфекционных госпиталей в стране достаточно большое, и перед нами была поставлена задача охватить как можно больше из них. Поработали в 31 медицинском учреждении страны. Через руки башкирских медиков прошли более 4 тысяч человек», — сообщил он.

Евгений Кустов отметил, что также российские врачи старались помочь и местным коллегам: проводили обучение по соблюдениям правил биологической защиты и противоэпидемического режима, помогали в разработке перечня необходимых мероприятий по подготовке системы здравоохранения страны к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации.

«Никто из нас не ожидал такого теплого, сердечного отношения к докторам (не только к нам, но и местным), какое мы увидели и почувствовали в этой стране», — добавил он.