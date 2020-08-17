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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Суд по событиям в Кой-Таше. Обвиняемые отказались от участия в формате онлайн

Судебное разбирательство по событиям в Кой-Таше продолжается в онлайн-режиме.

Сегодня во время очередного заседания подсудимые в знак протеста покинули кабинет в Бишкекском СИЗО-1, который специально был переоборудован под конференц-зал.

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Подсудимый Равшан Джеенбеков напомнил суду, что согласно УПК любой обвиняемый имеет право беспрепятственно общаться со своим защитником наедине и без ограничения количества и продолжительности времени. По его словам, судья и прокуроры не обеспечивают это право.

Его поддержал бывший глава аппарата президента Фарид Ниязов. «Судья должен обеспечить подсудимым общение с адвокатом непосредственно во время судебного процесса. Этого не происходит», — сказал он.

Напомним, что по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Обвиняемыми по делу проходят депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, члены партии СДПК, экс-парламентарий Равшан Джеенбеков, а также бывший президент Алмазбек Атамбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162700/
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