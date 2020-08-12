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Общество

В Оше на работу в Патрульную службу милиции заявки подали почти 500 кандидатов

В городах Оше и Бишкеке продолжается набор в Патрульную службу милиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

Уточняется, что в столице завершился пятый тур отборочного конкурса. По итогам экзаменов 223 кандидата набрали проходной балл.

«С 5 июня объявлен открытый конкурс по набору сотрудников в отдел Патрульной службы милиции города Оша. В патрульную милицию подали заявки 497 кандидатов, из которых 264 — гражданские лица. Претенденты должны пройти тестирование, сдать нормативы физической подготовки и собеседование», — сообщили в ГУОБДД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162302/
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