Провалившийся микроавтобус. Акимиат заявит в прокуратуру на компанию «Уч-Кудук»

Акимиат Свердловского района намеревается подать заявление в прокуратуру на компанию «Уч-Кудук». Об этом заявила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, по поручению главы района Мурата Осмонова на место, где микроавтобус провалился под землю, выехала комиссия.

Она выяснила, что на улице Ялтинская в 2010 году компания «Уч-Кудук» прокладывала канализацию по проекту, согласованному с ПЭУ «Бишкекводоканал».

«После завершения работ акт приемки не был произведен в связи с отсутствием компании. Сейчас жители 20 домов от улицы Западная до улицы Торекула Айтматова оплачивают за стоки согласно квитанции», — говорится в сообщении.

В мэрии добавили, что на недобросовестных подрядчиков акимиатом Свердловского района будет подано заявление в прокуратуру.