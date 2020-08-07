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Общество

Цифра дня. 27 заключенных скончались в Кыргызстане за семь месяцев

27 заключенных скончались в Кыргызстане за семь месяцев. Об этом сообщает Коалиция против пыток со ссылкой на ГСИН.

Уточняется, что больше всего в закрытых учреждениях зафиксировано смертей в период с января по апрель — 22 случая. За последующие 2,5 месяца в закрытых учреждениях умерли еще пять человек.

В основном, как отмечают в ГСИН, арестанты умирают от неспецифических соматических заболеваний, к которым относятся болезни сердца и дыхательной системы.

По информации ГСИН, от туберкулеза скончались два человека, от ВИЧ-инфекции — один, онкология стала причиной смерти двух заключенных. Зафиксирован также один суицид.

По данным за 2019 год от соматических заболеваний скончались четыре человека, то есть в этом году, как указывают правозащитники, показатель увеличился в пять раз, и это только за первое полугодие.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161895/
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