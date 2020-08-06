Для съемки видеоуроков отобрано 260 учителей

Для проведения видеоуроков на конкурсной основе отобрали 260 учителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки КР.

По ее данным, среди педагогов — победители различных творческих конкурсов, их ученики побеждали на олимпиадах. Учителя, задействованные в съемках видеоуроков, прошли специальное обучение.

В ведомстве отметили, что проанализировали недочеты уроков, подготовленных для IV четверти прошлого учебного года. Поэтому сейчас для каждого назначается один методист, который разрабатывает его, контролирует ход подготовки и утверждает урок.

«Видеоматериалы разместят на сервере специально разработанного Министерством образования портала, а с 1 сентября будут транслировать на телеканалах по отдельному расписанию», — отметили в ведомстве.

На учебный год запланировали отснять 7 тысяч 276 видеоуроков. После пандемии и организации традиционного учебного процесса их используют как дополнительный образовательный ресурс.