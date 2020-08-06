Пока до 31 августа. «Аэрофлот» отменил часть авиарейсов, в том числе и в Бишкек

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть регулярных рейсов по международным направлениям, в том числе и в Бишкек. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Читайте по теме Турция частично возобновила авиасообщение с Кыргызстаном

Уточняется, что такое решение принято пока до 31 августа с учетом действующих эпидемиологических ограничений в странах назначения.

Рейсы не будут выполняться в Актау, Актобе, Аликанте, Алматы, Амстердам, Атырау, Афины, Баку, Бангкок, Барселону, Бейрут, Берлин, Бишкек, Болонью, Брюссель и ряд других стран Европы и Азии.

Пассажирам, которые приобрели билеты по направлениям после 1 мая 2020 года на сайте авиакомпании или в контакт-центре, возврат денежных средств по отмененным рейсам будет осуществлен автоматически в соответствии с формой оплаты.

Пассажирам, приобретавшим авиабилеты в офисах продаж «Аэрофлота» или в агентствах, по вопросам возврата необходимо обратиться по месту приобретения.