Не стоит политизировать. В Ошской милиции прокомментировали просьбу о помощи

Никто никого не принуждает собирать деньги для Республиканского комитета солдатских матерей. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ошской области.

Читайте по теме Собрать деньги на ИВЛ для военных призывают милиционеров Ошской области

По его данным, письмо от комитета отправили личному составу каждого отдела.

«Здесь нет никакого принуждения в сборе денег. Ситуация, отмеченная в письме, действительно сложная, немало военнослужащих находятся в госпиталях. Обращения, поступающие от общественности, не остаются без ответа. Поступают и другие подобные письма от общества. Не стоит политизировать этот вопрос, когда мы все переживаем нелегкий период в связи с распространением коронавирусной инфекции. Сотрудники милиции, не оставаясь в стороне, оказывают всевозможную посильную помощь военнослужащим, их семьям и ветеранам органов внутренних дел», — проинформировали в ведомстве.

В УВД региона подчеркнули, что сейчас в медицинской службе МВД имеется достаточное количество лекарственных средств и дыхательных аппаратов. Медслужба продолжает обслуживать сотрудников ОВД, членов их семей, а также ветеранов.

Ранее читатель 24.kg сообщил редакции о том, что Республиканский комитет солдатских матерей просил помощи у сотрудников МВД. В Генштабе отметили, что сотрудники правоохранительных органов не проходят лечение в военном госпитале города Оша.