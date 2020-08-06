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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Не стоит политизировать. В Ошской милиции прокомментировали просьбу о помощи

Никто никого не принуждает собирать деньги для Республиканского комитета солдатских матерей. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ошской области.

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По его данным, письмо от комитета отправили личному составу каждого отдела.

«Здесь нет никакого принуждения в сборе денег. Ситуация, отмеченная в письме, действительно сложная, немало военнослужащих находятся в госпиталях. Обращения, поступающие от общественности, не остаются без ответа. Поступают и другие подобные письма от общества. Не стоит политизировать этот вопрос, когда мы все переживаем нелегкий период в связи с распространением коронавирусной инфекции. Сотрудники милиции, не оставаясь в стороне, оказывают всевозможную посильную помощь военнослужащим, их семьям и ветеранам органов внутренних дел», — проинформировали в ведомстве.

В УВД региона подчеркнули, что сейчас в медицинской службе МВД имеется достаточное количество лекарственных средств и дыхательных аппаратов. Медслужба продолжает обслуживать сотрудников ОВД, членов их семей, а также ветеранов.

Ранее читатель 24.kg сообщил редакции о том, что Республиканский комитет солдатских матерей просил помощи у сотрудников МВД. В Генштабе отметили, что сотрудники правоохранительных органов не проходят лечение в военном госпитале города Оша.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161782/
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