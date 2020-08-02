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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Советника полпреда Таласа, совершившего смертельное ДТП, взяли под стражу

Таласский городской суд заключил под стражу советника полпреда области Марслатбека Шералиева. Об этом 24.kg сообщили родственники погибшего в ДТП Аската Асыкулова.

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По их словам, Марслатбек Шералиев будет находиться в ИВС УВД Таласа два месяца. Такое решение накануне принял городской суд.

«Известно, что сам обвиняемый признал вину. Родственники Марслатбека Шералиева приходили к нам и пытались извиниться за него, но их не подпустили близко к родным скончавшегося велосипедиста», — заявили редакции.

Напомним, что 30 июля советник полпреда Таласской области Марслатбек Шералиев сбил велосипедиста, ехавшего по обочине. Пострадавший скончался в больнице. Экспертиза показала, что виновник ДТП был пьян.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161394/
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