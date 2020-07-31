Правозащитника Азимжана Аскарова сегодня похоронили в Узбекистане. Видео появилось в Twitter.

Известно, что похороны состоялись в селе Янгибазар Ташкентской области.

Азимжана Аскарова похоронили в Узбекистане. pic.twitter.com/MUVSd4ODOb — Шавкат Тургаев (@Devu6kinMakar) July 31, 2020

Вчера внешнеполитические ведомства Кыргызстана и Узбекистана урегулировали процедурные вопросы о вывозе тела. Вдова правозащитника смогла оформить груз 200 и выехать в соседнюю республику.

Азимжана Аскарова обвинили в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010 году. В 2016-м Комитет ООН по правам человека признал правозащитника жертвой пыток, все судебные решения по его уголовному делу — неправосудными и рекомендовал отпустить его. Однако Кыргызстан этим рекомендациям не последовал.

Правозащитник скончался 25 июля в ИК № 47 от острой дыхательной недостаточности. Он завещал похоронить себя в Узбекистане.