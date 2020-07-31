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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Анар Мусабаева о том, почему не все молодые пройдут в парламент

Новые лица в политических партиях могут не оказаться в конечных партийных списках. Об этом 24.kg сообщила политический аналитик Анар Мусабаева.

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По ее словам, политические организации получат преимущество, если в их рядах действительно появятся молодые люди, которые обладают определенным весом и авторитетом в своих сферах деятельности.

«Молодежь, скорее всего, будут использовать для привлечения голосов отдельной части электората, привлекать симпатию. Но я думаю, что не стоит питать иллюзий в отношении того, что новый состав Жогорку Кенеша будет действительно и качественно обновлен. Нужно дождаться съездов партий и окончательных списков кандидатов в депутаты. Сегодня трудно сказать, что молодые люди, которых заявляют в качестве основного костяка партий, попадут в парламент», — считает Анар Мусабаева.

Сейчас идет зондирование общественного мнения. Проверяется реакция: насколько общество считает приемлемым смесь из старых политиков с новыми, в каком соотношении электорат готов принять такую смесь.

Анар Мусабаева

Эксперт подчеркивает, что некоторая часть новых выдвиженцев сама покинет партийные списки.

«Потому что с ними существует договоренность по определенным ресурсам: информационные, пиар-навыки. Конечно, если в официальных списках останутся молодые люди, то это принесет некие дивиденды. Но не стоит забывать, что в регионах практически никто не знает новоиспеченных политиков. Ситуация будет зависеть от того, насколько хорошо партии будут работать в областях», — заключила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161226/
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