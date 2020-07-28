Спад COVID-19. Временный стационар на улице Интергельпо в Бишкеке закрывается

Временный госпиталь на улице Интергельпо в Бишкеке закрывается. Об этом 24.kg сообщила главный врач городской противотуберкулезной больницы, курировавшая его, Тамара Баялиева.

По ее словам, стационар был открыт временно, когда был высокий уровень заболеваемости. «Сейчас в других учреждениях есть свободные места. В настоящее время у нас проходят лечение 59 пациентов. Часть мы переведем в другие стационары, часть — выпишем. В тяжелом состоянии у нас нет никого», — рассказала она.

Тамара Баялиева добавила, что за 28 дней работы в стационар всего поступило 968 пациентов, 874 из них выписаны, 35 — умерли.