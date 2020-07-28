В Бишкек из Москвы и Екатеринбурга вернулись 424 кыргызстанца

В Бишкек из Москвы вернулись 233 кыргызстанца. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Фото МИД . В Бишкек из Москвы вернулись 233 кыргызстанца

По ее данным, в КР прибыл борт авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Москва — Бишкек.

«Рейсом вернулись студенты, обучающиеся в российских вузах, женщины на поздних сроках беременности и с маленькими детьми, а также граждане с тяжелыми заболеваниями, недавно перенесшие хирургические операции», — проинформировали в ведомстве.

Сегодня в столицу из Екатеринбурга также чартерным рейсом авиакомпании «Авиатраффик» вернулся еще 191 кыргызстанец.

«Рейсом прилетели студенты, обучающиеся в Уральском федеральном округе, и остро нуждающиеся в возвращении в на родину граждане из Екатеринбурга, Кургана, Сургута, Ханты-Мансийска, Салехарда, Ноябрьска, Нового Уренгоя и Перми. Список пассажиров составляли с учетом поступивших обращений кыргызстанцев и диаспоральных организаций из регионов и городов Уральского федерального округа», — добавили в МИД.