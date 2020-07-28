Число зараженных коронавирусом в мире превысило 16,4 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 228 тысяч 689. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 16 миллионов 481 тысяча 230 человек. Больше всего зараженных в США (4 миллиона 290 тысяч 259), Бразилии (2 миллиона 442 тысячи 375), Индии (1 миллион 480 тысяч 73), России (816 тысяч 680), Южной Африке (452 тысячи 529), Мексике (395 тысяч 489), Перу (389 тысяч 717), Чили (347 тысяч 923) и Великобритании (301 тысяча 708).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 9,5 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 175 тысяч 114 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 654 тысяч 52. За последние сутки показатель вырос на 5 тысяч 415 человек. В том числе в США скончались 148 тысяч 11 человек, Бразилии — 87 тысяч 618, Великобритании — 45 тысяч 844, Мексике — 44 тысячи 22 и Италии — 35 тысяч 112.

В Кыргызстане зарегистрировали 33 тысячи 844 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 84 тысячи 648, Узбекистане — 21 тысячу 209, Таджикистане — 7 тысяч 235.