В Кыргызстане за последние сутки коронавирус обнаружен еще у восьми медиков

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировано восемь случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Оше заразились три медика, в Ошской области — один, в Джалал-Абадской — три, в Таласской — один.

За сутки выписали из стационаров с выздоровлением восемь медиков. Кроме того, из домашней самоизоляции — 34.

Всего коронавирус выявили у 2 тысяч 691 медика, выздоровели 1 тысяча 520.