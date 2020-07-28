В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли еще 28 человек. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке умерли 10 человек, в Оше — 1, в Чуйской области — 2, в Ошской — 1, в Нарынской — 2, в Таласской — 1, в Иссык-Кульской — 2, в Джалал-Абадской — 9.

Всего за весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии скончались 1 тысяча 329 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.