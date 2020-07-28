В Новосибирске у девяти пассажиров рейса из Кыргызстана выявили COVID-19

У девяти пассажиров вывозного рейса из Кыргызстана выявили коронавирус. Об этом сообщил 27 июля руководитель территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов на оперативном совещании в правительстве региона, передает «Сибкрай.ру».

«Их поместили в обсерватор 23 июля, провели исследование. У девяти выявили положительную коронавирусную инфекцию, они бессимптомные, тем не менее все мероприятия проводятся. Это является заградительным мероприятием на сегодня, чтобы на территорию Новосибирской области бессимптомные, прибывшие из-за рубежа вывозными рейсами, не попадали», — сказал Александр Щербатов.