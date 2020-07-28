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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В КР выявили 548 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 33 844

В Кыргызстане за сутки выявили 548 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке выявили 139 случаев, в Оше — 33, в Ошской области — 65, в Чуйской — 36, в Джалал-Абадской — 101, в Иссык-Кульской — 83, в Нарынской — 36, в Таласской — 30, в Баткенской — 25.

Всего за весь период зарегистрировали 33 тысячи 844 случая COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160907/
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