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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились 1 тысяча 91 человек

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии в Кыргызстане вылечились 1 тысяча 91 человек. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке выздоровели 329 человек, в Чуйской области — 84, в Ошской — 85, в Таласской — 48, в Нарынской — 67, в Иссык-Кульской — 137, в Джалал-Абадской — 195, в Баткенской — 70, в Оше — 76.

За весь период по стране выздоровели 22 тысячи 296 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160906/
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