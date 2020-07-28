В Кыргызстане скончался известный финансист Айдар Мокенов

На 57-м году жизни скончался в результате продолжительной болезни известный консультант в сфере реального сектора и финансов Айдар Мокенов. Об этом сообщила его дочь Бегайым Мокенова.

Айдар Мокенов был на самоизоляции, и родственники общались с ним удаленно.

Похороны состоятся сегодня в узком семейном кругу.

Айдар Мокенов окончил Московский институт управления по специальности «экономист-кибернетик». Продолжительное время работал в банковской сфере. С 1999 по 2001 год занимал должность вице-президента АО «Кыргызалтын». Был директором Государственного агентства информационных ресурсов и технологий. С 2012 по 2013 год возглавлял государственное предприятие «Кыргыз почтасы».